Murat Sancak: "Bir hikayemiz olacak"
ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI MURAT SANCAK, SÜPER LİG’E ÇIKMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEYEREK, “FİNAL BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE HER ŞEY NETLEŞİR. BİR HİKAYEMİZ OLACAK” DEDİ.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Süper Lig’e çıkmak istediklerini söyleyerek, "Final bitiş düdüğüyle her şey netleşir. Bir hikayemiz olacak" dedi.
Adana Demirspor TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş müsabakasında evine Bursaspor’u 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Perşembe günü saat 21.00’de Ankara Eryaman Stadı’nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak mavi-lacivertlilerde Başkan Murat Sancak, sosyal medya hesabından taraftarlara açıklamalarda bulundu.
Final maçının son düdüğüne kadar mücadeleye devam edeceklerini belirten Başkan Sancak, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları ve sevenleri; Yolun sonuna yaklaştık, dediğim gibi son dakikaya kadar ayağımızı yere sağlam basacağız. Bitiş düdüğüyle her şey netleşir. Allah nasip ederse çıkacağız. O yüzden duaya devam. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bir hikayemiz olacak" dedi.
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