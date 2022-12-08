Murat Sancak ameliyat oldu: ’’Gayet iyiyim’’

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, göbek fıtığı ameliyatı geçirdiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ’’Evet arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Sağlıkla ilgili dün göbek fıtığı ameliyatı oldum, gayet iyiyim. Arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun herkesten. Herkese sağlık huzur ve mutluluk dilerim’’ ifadelerini kullandı.