Murat Sancak: “Adalet herkese lazım olacak”

Fenerbahçe deplasmanında 4-2 mağlup olan Adana Demirspor’da Başkan Murat Sancak maçın ardından konuştu. Adaletin herkese lazım olacağını söyleyen Sancak, Balotelli ile ilgili olarak da “4 milyon Euro’yu bankaya yatıran düdüğü çalar” ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanında 4-2 mağlup olan Adana Demirspor’da Başkan Murat Sancak karşılaşmanın ardından konuştu. Fenerbahçe’yi tebrik ederek sözlerine başlayan Sancak, “Galip geldiler. Ama şunu ifade etmek de isterim, bütün yorumcular, maçı seyredenler, karşılaşmanın içindeki olaylara baksınlar. Söz vermiştik konuşmayacağız diye. Konuşmayacağım da, kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Takımımı da tebrik ediyorum 3-0’dan 3-2’ye getirdik. Hatta beraberliği de kaçırdık, galip de gelebilirdik. Ligin başındayız daha. Bunun Adana’sı da var. Orada da biz 3 puan alır ödeşiriz inşallah. 11’e 11’in dışındakilere lütfen özellikle rica ediyorum, adaletli olun. Başka bir şey demiyorum” ifadelerini kullandı.

“Yarın Fenerbahçe de sitem edecek”

Karşılaşmanın hakemiyle ilgili soruyu yanıtlayan Murat Sancak, “Ben hakem demiyorum. Ben hakemleri çok severim. Ancak bugünkü maç bu haftanın en önemli maçı. Liderlik maçı yani. Ona göre biraz dikkat etmekte fayda var. Allah onların da yardımcısı olsun. Adalet, adalet, adalet Çünkü adalet herkese lazım oluyor. Bugün ben sitem ediyorsam yarın Fenerbahçe de sitem edecek. Adalet sadece bana değil herkese lazım. İki takımı da tebrik ediyorum. Bundan sonra önümüze bakacağız” dedi. Hakemin skora etki edip etmemesi hakkında da konuşan Sancak, “Buna bir şey diyemem. Oyunculara sormak lazım. Ben hiçbir şey demiyorum. Sarı kartlara dikkat etmek lazım. Kırmızı karttan VAR’a gidiyorsan, ikinci sarı karta da bakmak lazım. Buradan sesleniyorum” dedi.

“Parayı yatıran düdüğü çalar”

Son olarak Mario Balotelli’nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili konuşan Sancak, “Normalde sakatlığı var. Önümüzdeki hafta oynar. Gidecekse de gitsin canım, dünyanın sonu değil. Balotelli gider, başka Balotelli gelir. Dzyuba’yı, Balotelli’nin gitme ihtimaline karşı aldık, 3 tane daha forvetimiz var. Tekliflere açığız. Bende indirim yok, bende pazarlık yok. 4 milyon Euro’yu yatıran herkes alabilir. Bankaya parayı yatıran düdüğü çalar. 4 milyon verdikten sonra yok diyemiyorum zaten, serbest kalma maddesi 4 milyon. Herkese duyurum olsun; almak isteyen buyursun alsın götürsün” diyerek sözlerini tamamladı.