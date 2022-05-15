Murat Kayalı, Bergama’dan ayrıldı

Elazığspor altyapısından yetişen ve Süper Lig de dahil olmak üzere uzun yıllar Elazığspor formasını giydikten sonra bir çok takımda forma giyen tecrübeli ön libero Murat Kayalı, Bergama Belediyespor’dan ayrıldı.

Elazığspor altyapısından yetişen ve Süper Lig de dahil uzun yıllar Elazığspor forması giydikten sonra bir çok Anadolu takımında görev yapan Kayalı, TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Bergama Belediyespor’la sözleşmesi sona erdikten sonra ayrılma kararı aldı. Bergama Belediyespor’un yeni sözleşme teklifini düşünmek için süre isteyerek cevaplandıran Kayalı’nın, tatil dönemi sonrası gelen teklifler ışığında yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlığa rağmen 17 maça çıkarak 4 gol kaydetme başarısı gösteren Kayalı, takımının ligi rahat bir pozisyonda bitirmesinde önemli rol oynadı. Şimdiden birçok takımın radarına giren tecrübeli oyuncunun aktif futbolculuk kariyerini memleketinin takımı olan Elazığspor’da bitirmek istediği, kulübün de transfer tahtasını açtıktan sonra Murat Kayalı’ya teklifte bulunması bekleniyor.

Bordo-beyazlı taraftarların da Elazığlı futbolcuya sosyal medya aracılığıyla Elazığspor’a dönmesi için mesajlar attığı biliniyor.