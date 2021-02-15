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Murat Ersoy: "BB Erzurumspor maçında zemin futbola hazır halde olacak"

Galatasaray Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy, Kasımpaşa maçında stat zeminin kötü olmasından dolayı özür dileyerek, ilk iç saha maçı olan BB Erzurumspor mücadelesinde zeminin futbola hazır hale geleceğini söyledi.

Spor 15.02.2021, 20:23
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Murat Ersoy: "BB Erzurumspor maçında zemin futbola hazır halde olacak"

Galatasaray Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy, Kasımpaşa maçında stat zeminin kötü olmasından dolayı özür dileyerek, ilk iç saha maçı olan BB Erzurumspor mücadelesinde zeminin futbola hazır hale geleceğini söyledi.

Galatasaray Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy, Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Stadyumu’nun zemin durumu hakkında GS TV aracılığıyla bilgilendirme yaptı. Süper Lig’de oynanan Kasımpaşa maçında yoğun yağıştan ötürü etkilenen stat konusunda konuşan Murat Ersoy, "Sözlerime bir özür ile başlamak zorundayım. Dün akşam Galatasaray’ın, böyle bir zeminde maçı tamamlaması bizim açımızdan kabul edilebilir bir şey değil. Bunun için tüm Galatasaray camiasından özür diliyoruz. Biz de herkes gibi meteoroloji raporlarını takip ederek maç hazırlıklarına başladık. Kar yağışının geleceğini biliyorduk. Bu sebeple kar yağışının zemini etkilememesi için cuma günü akşamından sahanın üzerini kapattık. Maç sabahı 7.00’de gelerek stadyumu hazırlama işlemlerine başladık. Sabah 07.00 itibariyle örtüyü kaldırdığımızda gayet güzel ve yeşil bir zemin vardı. Takdir edersiniz ki bir futbol sahası 7168 metrekaredir. Üzerine serdiğimiz branda yaklaşık 7200 metrekare civarında. Bunun üzerinde biriken kar eriyip su haline geliyor. Bunları temizlemek belirli bir zaman alıyor. Bu operasyon yaklaşık 4-5 saat kadar sürüyor" diye konuştu.

"Sahanın olumsuz etkilenmesiyle hiç arzu etmediğimiz görüntüler ortaya çıktı"

Kasımpaşa maçının saat 16.00’ya alındığı için sabah 07.00’de çalışmalarına başladıklarını aktaran Ersoy, "Tüm gün boyunca devam eden yağış, maçın oynamasını engellemeyecek şekilde gelişti. Hakemler yaptıkları kontrollerde de aslında maçın oynanmasına engel teşkil edecek herhangi bir durum olmadığını söylemişlerdi. Daha sonrasında maçı oynanması için gereken hazırlıklara devam ettik. 47 metre yukarıda, çatıda biriken karların temizlenmesi işlemini gerçekleştirdik. Bunun görüntüleri de elimizde var. Maç oynanırken buradaki karlar düşse ciddi sonuçlara yol açabilirdi. Onları da maç öncesinde düşürdük. Düşen karlar da sahada olumsuz bir iz bıraktı. Gün boyunca yağan yağış sahayı yumuşattı. Yağışla birlikte saha çok olumsuz anlamda etkilendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre ortalama İstanbul’da 15-55 santimetre arasında kar tespit edildi. 15 santimetrelik bir yağışı ele aldığımızda bu ortalama saatte 100-150 kilogram arası bir yağışa denk geliyor. Çok ciddi bir yağış. Değişik bir yağış tipiydi. Bunları hiçbiri bahane değil elbette. Sadece ne olduğunu açıklamaya çalışıyorum. Bir özür borcumuz var. Sahanın olumsuz etkilenmesiyle hiç arzu etmediğimiz görüntüler ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

"Maç saatine yetişmemiz ve kontrollere hazır olması için brandayı erken açmamız gerekiyordu"

Zemini koruyan brandanın erken açıldığı eleştirilerine cevap veren Murat Ersoy, "Maç saatine yetişmemiz ve kontrollere hazır olması için brandayı erken açmamız gerekiyordu. 07.00’de başladık. 10.00’da kaldırdığımızda saha çizgilerini de yetiştiremeyebilirdik veya kaleleri takamayabilirdik. Yapılması gereken bir takım başka hazırlıklar var. O sebepten dolayı brandayı o saatte açtık. 4-5 saat süren bir işlemden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BB Erzurumspor maçında zemin futbola hazır hale olacak"

Süper Lig’de iç sahada oynanacak ilk maç olan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında zeminin futbola hazır hale geleceğini söyleyen Ersoy, "Dün oynanan maçtan sonra zeminin en çok etkilendiği bölgeyi daha fazla etkilenmemesi adına tekrar kapattık. Yağış iki gün daha devam edecek gibi görünüyor. Yağış bittikten sonra sahayı kurutacağız, temizlik işlemlerini yapacağız ve ondan sonra ekeceğiz. Ayın 27’sinde futbol oynanabilir bir saha olduğunu herkes görecek. Dün akşamki zeminle alakası olmayan, oynanabilir güzel bir futbol zemini göreceğiz. Önümüzdeki sezon için başka planlarımız var. Bununla ilgili yönetimimizle dün akşamki maçtan sonra acil olarak görüştük. Alacakları kararlar doğrultusunda önümüzdeki sezon sahamızda daha ciddi önlemler alacağız. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında futbol oynanabilir bir zemin olduğunu göstereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
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