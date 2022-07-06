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Muleka, İstanbul’da

Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka, akşam saatlerinde İstanbul’a geldi

Spor 06.07.2022, 21:04
Muleka, İstanbul’da

Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka, akşam saatlerinde İstanbul’a geldi

Romain Saiss, Gedson Fernandes, Cenk Tosun ve Wout Weghorst’un ardından Beşiktaş, Muleka’yı da kadrosuna katıyor. Demokratik Kongolu forvet akşam saatlerinde Brüksel’den İstanbul Havalimanı’na geldi. Beşiktaşlı yetkililerin karşıladığı Muleka, daha sonra dinlenmek üzere oteline doğru yola çıktı. Muleka, sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalayacak.

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