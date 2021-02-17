Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu kardan temizleniyor

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’un 24. hafta maçında Sivas Belediyespor ile Pazarspor arasında oynanacak olan maç öncesi Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Sivas’taki yoğun kar yağışı nedeniyle karlar altında kalan Muhsin Yazıcıoğlu Stadı’nda kar temizleme çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor.

Yarın 2. Lig Kırmızı Grup’ta Sivas Belediyespor ile Pazarspor’un mücadelesine ev sahipliği yapacak olan stadyum tamamen karla kaplandı. Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü saha bakım personeli Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda hummalı bir kar temizleme çalışmasına başladı.

Sahadaki karın temizlenmesi için personel yoğun bir şekilde çalışırken, Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu yarın oynanacak Sivas Belediyespor-Pazarspor maçına hazır hale getirilecek.