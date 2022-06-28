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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefikler arasında silah ambargosu olmaması gerektiğini vurguladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in istediğinin tam tersi olduğunu belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya tam olarak ne zaman üye olacaklarının net olmadığını ancak hızlı bir süreç olacağını ifade etti.
Muhammet Karavuş, Akdeniz Oyunları’nda altın madalya kazandı
Milli güreşçi Muhammet Karavuş, 19. Akdeniz Oyunları’nda altın madalyanın sahibi oldu.
Spor 28.06.2022, 21:44
Milli güreşçi Muhammet Karavuş, 19. Akdeniz Oyunları’nda altın madalyanın sahibi oldu.
Cezayir’in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları’nda, Muhammet Karavuş altın madalya kazandı. Serbest stil 57 kilo finalinde İspanyol rakibi Levan Mertevelli’yi 9-2 mağlup eden Muhammet Karavuş şampiyon oldu.