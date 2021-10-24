38. dakikada bu kez sahneye Mohamed Salah çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Salah 45. dakikada bir kez daha fileleri havalandırınca konuk ekip, soyunma odasına 4-0 önde girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan ekip Liverpool oldu. Maçın yıldızı Salah, 50. dakikada takımının 5., kendisinin 3. golünü atarak hat-trick yaptı. 60. dakikada Paul Pogba kırmızı kart görerek Manchester United'ı 10 kişi bırakırken, maçın ilerleyen bölümlerinde başka gol olmayınca Liverpool sahadan 5-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Liverpool, puanını 21'e yükselterek Chelsea'nin ardından ikinci sıraya yükseldi. Manchester United ise 14 puanla 7. sırada yer aldı.
Son Dakika
Muhammed Salah şov yaptı, Liverpool Manchester United'ı dağıttı
Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool, deplasmanda Manchester United'ı 5-0 mağlup ederken, Mohamed Salah hat-trick yaparak farklı galibiyetin mimarı oldu.
Spor 24.10.2021, 21:31