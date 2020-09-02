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Muhammed Kerem Aktürkoğlu, sağlık kontrolünden geçti
GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ.
Spor 02.09.2020, 18:22
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Galatasaray’ın yeni transferi Muhammed Kerem Aktürkoğlu, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Yeni transferimiz Muhammed Kerem Aktürkoğlu, sponsor hastanemiz Liv Hospital Ulus’ta sağlık kontrollerinden geçti. Sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu" denildi.
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