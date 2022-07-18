Müftüoğlu’ndan teşekkür mektubu

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasına katılan vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlenen #benimbisikletim hashtagiyle gönderilen fotoğraflar arasından seçilen 70 kişiye, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından “Başkanlık Özel Ödülü”, “Fair Play” Ödülü ve “Jüri Özel Ödülü” adı altında milli takım forması hediye edildiği aktarıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu yarışma sonucu ödüle layık görülen yarışmacılara gönderdiği yazılı mesajda, “3 Haziran Dünya Bisiklet Günü münasebetiyle düzenlediğimiz #benimbisikletim hashtagiyle tarafımıza gönderdiğiniz fotoğraf ödüle layık görülmüştür. Bisiklet ailesi olarak çekmiş olduğunuz bu güzel fotoğraf için tebrik ve teşekkürlerimizi sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim” ifadelerine yer verdi.