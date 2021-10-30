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Muaythai Federasyonu Başkan Adayı Engin Kısa’dan açıklamalar

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan adaylarından Engin Kısa, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nde düzenlediği basın toplantısında adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Spor 30.10.2021, 12:07
Muaythai Federasyonu Başkan Adayı Engin Kısa’dan açıklamalar

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan adaylarından Engin Kısa, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nde düzenlediği basın toplantısında adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan Adaylarından Engin Kısa, 1 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi TSYD Ankara Şubesi’nde gerçekleştirdiği basın toplantısında seçim süreciyle ilgili konuştu. Muaythai sporunun Türkiye’deki kurucularından birisi olduğunu belirten Kısa, “Seçim stardı verildiğinde henüz adaylığım dahi ortada yokken, birçok insan seçim barajını dahi aşmayı başaramayacağımı düşünürken ben bugün başkan adayı olarak karşınızdayım. Ben muaythai sporunun ülkemizdeki ilk kurucularından biri olarak çok kutsal bir inanca sahibim. Her ne şartlar da olursa olsun, Muaythai sporuna demokratik koşulların gelmesini hayal ediyordum. Bugün geldiğimiz bu noktada bu yazıyı yazıyor olmam mevcut gücün karşısında dimdik duruyor olmamın ispatıdır” ifadelerini kullandı.

“Muaythai sporuna yaptığımız katkı azımsanmayacak kadar büyüktür”

Federasyonun karşı karşıya kaldığı mevcut sıkıntılara çözüm getireceğini söyleyen Kısa, “Tek başına şu anki varlığımız dahi hali hazırda yönetimi elinde bulunduranları, bizlerin ortaya koyduğu proje paylaşımlarından sonra ‘şunu da yapacağız bunu da eksik bırakmayacağız’ noktasına getirmişse bunun bile büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Sağ duyu sahibi tüm delege kardeşlerime sesleniyorum: Bugün sadece bu söylemlerle dahi muaythai sporuna yaptığımız katkı azımsanmayacak kadar büyüktür. Ancak size söz veriyorum sosyal medya hesaplarımdan paylaştığım her kelime her cümle bu spor için verdiğim bir söz ve teminattır. Sorunların ne olduğunu ve bu sorunların nasıl çözüme kavuşturulacağını biliyoruz, bu yüzden ekip arkadaşlarımla birlikte karşınızdayız. Başarı sağlayan her antrenör ve sporcuya ‘bu onun adamı bu şunun adamı’ demeden liyakati öncelik tutarak tamamıyla demokratik bir yönetim sergileyeceğimizi bu yazıyı okuyan sizlere ve tüm Muaythai sporuna gönül vermiş bu büyük onurlu camiaya söz veriyoruz. Yanlışa, düzenbazlığa izin vermeyeceğimize söz veriyoruz. En önemlisi tüm Muaythai spor emekçilerinin hiçbirini ayırt etmeden herkesin demokratik başkanı ve yönetimi olacağımıza ve onurlu bir yönetim sergileyeceğimize söz veriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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