MTB Cup Maraton Serisi heyecanında start verildi

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen MTB Cup Maraton Sakarya Bisiklet Yarışları başladı. 9 ülkeden 28 sporcu, 110 kilometrelik parkurda ter döküyor.

Sakarya Uluslararası MTB CUP Maraton Sakarya Bisiklet Yarışları, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikent’te hayata geçirilen şehrin yeni yaşam, spor alanı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde verilen start ile başladı. Elit erkekler ve elit kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilen yarışa 9 ülkeden 28 sporcu katıldı. Sporcular; Alandüzü, Uzunköy, Yukarıdereköy ve Esentepe’yi kapsayan 110 kilometrelik parkurda ter döküyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde 28 Ağustos’a kadar sürecek ‘Bisiklet FEST’ çerçevesinde 17 Ağustos’ta Sakarya MTB Cup Gece Yarışı, 21 Ağustos’ta UCI Eliminator Dünya Kupası, 25-28 Ağustos’ta ise Tour of Sakarya yarışları düzenlenecek.