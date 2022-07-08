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Mounir Chouiar, Medipol Başakşehir’de

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Yeni Malatyaspor forması giyen 23 yaşındaki forvet Mounir Chouiar’ı transfer ettiğini açıkladı.

Spor 08.07.2022, 23:04
Mounir Chouiar, Medipol Başakşehir’de

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Yeni Malatyaspor forması giyen 23 yaşındaki forvet Mounir Chouiar’ı transfer ettiğini açıkladı.

Başakşehir, asbaşkan Messut Altan’ın yer aldığı imza töreninde Fransız golcü Chouiar ile sözleşme imzaladı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Yeni Malatyaspor Kulübü’nde forma giyen Mounir Chouiar’ın transferi için Fransız kulübü Dijon ile anlaşmaya vardı. Fransız futbolcu Mounir Chouiar’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

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