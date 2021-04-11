Moukoko, eski kız arkadaşını eve kilitledi

Dünya futbolunun önümüzdeki yıllarına damga vurması beklenen 16 yaşındaki yıldız adayının evine polis baskını düzenlendi.

Erling Haaland'ın muhtemel ayrılığının ardından Borussia Dortmund'un yeni golcüsü olması beklenen 16 yaşındaki Youssoufa Moukoko'nun adı büyük bir skandalla gündeme geldi.

POLİS EVİNE OPERASYON DÜZENLEDİ

Alman basınının önde gelen gazetelerinden Bild'de yer alan habere göre Alman polisi genç oyuncunun evine operasyon düzenledi.

Genç bir kadının iradesi dışında bir evde kilitli tutulduğu yönündeki ihbarı üzerine Moukoko'nun evine operasyon düzenleyen Alman polisi, ihbarı yapan kişinin genç oyuncunun 23 yaşındaki eski kız arkadaşı olduğu bilgisine ulaştı.

“ŞİMDİ SAVCILIĞIN KARAR VERMESİ BEKLENİYOR”

Alman polisi adına açıklama yapan Oliver Peiler de haberi doğrularken, topu savcılığa attı.

Moukoko'nun evine yapılan operasyonu teyit eden Peiler, ihbarı yapan genç kadının sonrasında şikayetçi olmadığını söyledi.

Peiler açıklamalarında, "Bu operasyonun doğrultuğunu teyit edebilirim ancak ihbarda bulunan şahıs soruşturma başlatılmasını istemedi ve şikayette bulunmadı.

Şimdi savcılığın bu soruşturmanın nasıl devam edeceğine karar vermesi gerekiyor."İfadelerini kullandı.

İKİ TARAF TEKRAR BİR ARAYA GELMEDİ

Habere göre yaşadıkları tartışmayı düzeltmek için bir buluşma gerçekleştiren ikilinin bu görüşmesi, Moukoko'nun önceden planlanmış bir randevu için evden ayrılmasıyla yarıda kaldı.

Evden erken çıkmak zorunda kalan Moukoko görüşmeyi eve döndüğünde sürdürebilmek için eski kız arkadaşını evinde kilitledi.

Evde mahsur kalan genç kadının polisi aramasının ardından düzenlenen operasyon sonrası iki taraf tekrar bir araya gelmedi.

(Ensonhaber)