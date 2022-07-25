banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bakanlıktan 'çöp ev' açıklaması
Bakanlıktan 'çöp ev' açıklaması
Fatih Karagümrük, İstanbul’a döndü
Fatih Karagümrük, İstanbul’a döndü
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
Üretici üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını istiyor
Üretici üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını istiyor

Mouhamed Diop, 1 yıllığına Sheriff’e kiralandı

Kocaelispor, Senegalli genç futbolcusu Mouhamed Diop’u 1 yıllığına Sheriff’e kiraladı.

Spor 25.07.2022, 17:17
Mouhamed Diop, 1 yıllığına Sheriff’e kiralandı

Kocaelispor, Senegalli genç futbolcusu Mouhamed Diop’u 1 yıllığına Sheriff’e kiraladı.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, yabancı futbolcularından biriyle daha yollarını ayırdı. Senegalli genç futbolcu Mouhamed Diop, 1 yıllığına Moldova’nın Sheriff kulübüne kiralandı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Başkan Engin Koyun, Diop’un kiraya verilip takım lig yükseldiğinde de hizmetine devam etmesini istediklerini belirtmişti. 21 yaşındaki Diop’un 2026 yılına kadar Kocaelispor ile sözleşmesi bulunuyor. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Futbolcumuz Mouhamed Diop, bir yıllığına Moldova temsilcisi FC Sheriff takımına kiralanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
29°
hafif yağmur