Mostafa Mohamed Zamalek'i aradı o takımı sordu!

Galatasaray'daki performansıyla adından sıkça söz ettiren, ligde 5, kupada 1 golle 7 maçta 6 gol kaydederek dikkatleri üzerine çeken Mohamed'in gözü Premier Lig'de. Yükselen performansından sonra Premier Lig takımlarının kendisiyle ilgilendiği öne sürülmüştü.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu, günlerdir basındaki ''Crystal Palace Mostafa Mohamed'i istiyor'' iddiaları üzerine konunun gerçeklerini öğrenmek için araştırmaya gitti.

CRYSTAL PALACE TEKLİF YAPTI MI?

Mısır basınındaki habere göre; 23 yaşındaki yıldız oyuncu, bonservisini elinde bulunduran Zamalek Kulübü'nü arayarak bu teklifin doğruluğunu sordu. Zamarek yönetimi ise bu konuyla alakalı kendilerine Crystal Palace tarafından bir teklif gelmediğini belirtti.

Mostafa Mohamed'i 2 milyon dolara kiralayarak kadrosuna katan sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda 4 milyon dolarlık bonservis bedelini ödeyerek Mısırlı futbolcuyu transfer etmeyi düşünüyor.