Mostafa Mohamed uçağa bindi, İstanbul yolculuğu başladı

Galatasaray’ın Mısır ekibi Zamalek’ten transfer ettiği ve askerlik evrakları nedeniyle İstanbul’a gelişi sarkan Mostafa Mohamed’in Türkiye’ye gelmek için uçağa bindi.

Galatasaray’ın yeni transferi Mostafa Mohamed, yola çıktı.. İki gündür Mısır’da askerlik evrakları nedeniyle İstanbul’a gelemeyen golcü futbolcu, resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçağa bindi. Kahire’den kalkan uçakla Türkiye’ye gelecek olan Mohamed’in bu gece 00:45 sularında İstanbul’a inmesi bekleniyor.

Öte yandan 23 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından, askerlik prosedürlerinin tamamlanması adına Mısır Silahlı Kuvvetleri’ne de bir teşekkür mesajı yayımladı.