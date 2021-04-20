Mostafa Mohamed son durumu ne? Hangi maçla dönüyor?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mostafa Mohamed koronavirüse yakalanmıştı. Mısırlı golcü, Covid-19'a yakalandığı dönemi nasıl geçirdi ve ne zaman sahalara dönecek? Detaylar haberde...

Mostafa Mohamed'in karantinası devam ediyor

Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, 14 Nisan Çarşamba günü koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Resmi açıklamanın üzerinden 6 gün geçti. Golcü futbolcu, 21 Nisan Çarşamba (yarın) Trabzonspor ile oynayacakları maçta forma giyemeyecek. Bilindiği üzere futbolcuların karantina süresi 10 güne düşmüştü.

Mohamed koronavirüsü hafif şekilde geçirdi

Öte yandan Mısır basını da Mohamed'in durumunu yakından takip ediyor. Mısır'daki bazı internet siteleri, golcü futbolcunun Covid-19 döneminde büyük bir problemle karşılaşmadığını ve hastalığı hafif şekilde geçirdiğini okuyucularıyla paylaştı. Mohamed'in Antalyaspor maçında sahada olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Kendisini hazır tutmaya çalışıyor

Mostafa Mohamed ise kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da görüldüğü üzere bireysel çalışmalarla kendisini hazır tutmaya çalışıyor. Futbolcu, "Ben her zaman hazırım" şeklinde bir mesaj verdi.

Bu sezon Galatasaray'da kaç gol attı?

Zamalek'ten transfer edilen Mostafa Mohamed, Süper Lig'de 10 maçta 5 gol attı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise golcü futbolcu 1 maçta 1 gol üretti.