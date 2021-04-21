Mostafa Mohamed ne zaman dönüyor? İşte son durum!

Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray, gol yollarındaki önemli isimlerinin eksiklikleri ile sarsılmıştı. Galatasaray'ın devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten kadrosuna kattığı golcü oyuncusu Mostafa Mohamed de corona virüse yakalanmıştı.

Galatasaray, 14 Nisan'da bir oyuncusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamış ve aynı gün içinde Mostafa Mohamed de paylaşımıyla bunu duyurmuştu. Futbolcuların 10 günlük zorunlu bir karantina süresi bulunmakta ve bu nedenle Mostafa Mohamed, Göztepe maçı sonrasındaTrabzonspor ile oynanacak mücadelede de takımıyla birlikte olamayacak.

Antalya maçında oynayabilir!

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi günüAntalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in de karantina süresi, Antalyaspor maçına kadar bitmiş olacak ve oyuncunun yapılacak son testinde negatif sonuç alınması durumunda Antalyaspor'a karşı forma giymesi bekleniyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 11 resmi maça çıkan Mostafa Mohamed, 6 gol ile takımına önemli katkı sağlamıştı.

(Fanatik)