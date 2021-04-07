Mostafa Mohamed: Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, ülkesinde bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye transferiyle ilgili de konuşan Mohamed, Fenerbahçe'den teklif aldığını da açıkladı.

"FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETTİM AMA OLMADI"

Mostafa Mohamed açıklamalarında, "Ordudayken Fenerbahçe, sezon ortasında teklif yaptı. O dönem cevabı hem ordunun hem de Zamalek'in vermesi gerekiyordu. Transferin kapanmasına 10 gün vardı. Bir an önce kararın verilmesi gerekiyordu.

Yoksa sezon sonuna kalacaktı. Zamalek'e geri döndüm. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fas takımı Raja'ya karşı oynayacaktık. 22 yaşımdaydım. Ayrılmak istiyordum. Çünkü böyle bir fırsat bir daha gelmeyebilirdi.

Fenerbahçe'nin teklifini hemen kabul ettim. Ancak Zamalek, bana 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Bu nedenle seni göndermek istemiyoruz' dedi. Saygı duydum. Çünkü, benim de çocukluğumdan beri hayallerimden biri bu kupaydı. Ancak, şampiyonluğu kaybettik. Yönetim dağıldı.

"FENER'E GOL ATTIM VE BANA 'İSTANBUL'UN KRALISIN' DEDİLER"

Fenerbahçe'ye derbide gol attım ve bana 'İstanbul'un kralısın' dediler. Çünkü, Galatasaray uzun süredir Fenerbahçe'nin stadında kazanmakta zorluk çekiyormuş. Galatasaray'da bunu yapabilmem çok önemliydi.” İfadelerini kullandı.

"FALCAO VAR DİYE GALATASARAY'A GİTMEK İSTEMİYORDUM"

Galatasaray’a transferiyle ilgili de konuşan Mohamed, “İlk başta Galatasaray'a gitmek istemiyordum. Çünkü, Galatasaray'da Radamel Falcao vardı. Forma şansı bulamam dedim. En sonunda kabul ettim. 'Tanrı'yla rekabet edeceğim' dedim. Şu anda Radamel Falcao ile çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi uyum sağladım.” ifadelerini kullandı.

(Ensonhaber)