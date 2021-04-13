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Mostafa Mohamed'e gol dersi

Süper Lig'de 35. haftada Göztepe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da gözler Mostafa Mohamed'e çevrildi.

Spor 13.04.2021, 12:04
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Mostafa Mohamed'e gol dersi

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sakatlanmasının ardından elde sadece Mostafa Mohamed kaldı.

GOL DERSİ

Sakat Radamel Falcao, annesi vefat eden Henry Onyekuru ve cezalı Ryan Babel'in yokluğunda Göztepe karşılaşmasında gözler Mısırlı oyuncuda olacak

Teknik heyet, gol hasreti çeken santrfora terapi uygularken bir yandan da video analizlerle Göztepe savunmasına karşı neler yapacağını ezberletiyor.

Süper Lig'de ilk 5 maçında 5 gol atan 23 yaşındaki oyuncu, sol 5 karşılaşmada ise boş geçmişti.

(Ensonhaber)

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