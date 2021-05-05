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Mostafa Mohamed: Beşiktaş'ı puansız göndereceğiz!

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Mostafa Mohamed, Beşiktaş maçı öncesi çok iddialı konuştu.

Spor 05.05.2021, 14:04
Mostafa Mohamed: Beşiktaş'ı puansız göndereceğiz!

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Beşiktaş maçını iple çektiklerini söyledi.

Şampiyonluk şansını devam ettirmek için kazanmak zorunda olduklarını ve bu inançla sahaya çıkacaklarını ifade eden Mohamed, "Beşiktaş sezonun en iyi takımlarından biri. Rakibin durumunu biliyoruz." dedi.

"BEŞİKTAŞ'I PUANSIZ GÖNDERECEĞİZ"

Mısırlı golcü, "Bizim için de önümüzde iyi bir fırsat duruyor. Sahamızda oynayacağız ve bu avantajı iyi kullanıp, derbide kazanmak istiyoruz. Beşiktaş'ı buradan puansız gönderip şampiyonluk yarışında olmaya devam edeceğiz. Galatasaray son maça kadar iddiasını sürdürecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

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