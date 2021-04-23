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Mostafa Mohamed Antalyaspor maçına yetişiyor!
Karantina süresini tamamlayan ve son koronavirüs testi negatif çıkan Mostafa Mohamed, Florya'da bireysel antrenmana katıldı.
Spor 23.04.2021, 12:40
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Galatasaray’ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, koronavirüs nedeniyle karantinada kalıyordu. Son yapılan koronavirüs testinde golcü oyuncunun sonucu negatif çıktı.
Test sonucunun ardından Mohamed, Florya’da bireysel antrenmanlara başladı.
KADROYA ALINMASI BEKLENİYOR
Mısırlı golcünün, yarınki mücadele öncesi Antalya kampına katılması ve kadroya alınması bekleniyor.