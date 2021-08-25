Morutan resmen Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı takım, dün gece İstanbul'a getirdiği Morutan ile sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Morutan için eski kulübü FCSB'ye 3 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödenecek. Galatasaray'dan transfere ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"25.04.1999 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski Kulübüne 3.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."