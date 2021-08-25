banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Özel okullar öğrencisini de yatırımcısını da kaybetti
Özel okullar öğrencisini de yatırımcısını da kaybetti
Morutan resmen Galatasaray'da
Morutan resmen Galatasaray'da
Bir yangın da Kula'da!
Bir yangın da Kula'da!
Deterjanların içeriği değişsin
Deterjanların içeriği değişsin

Morutan, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Randers maçı hazırlıklarını tamamlarken, yeni transfer Olimpiu Morutan, antrenmanın son bölümüne katıldı.

Spor 25.08.2021, 19:49
Morutan, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Randers maçı hazırlıklarını tamamlarken, yeni transfer Olimpiu Morutan, antrenmanın son bölümüne katıldı.

Galatasaray. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeni transfer Olimpiu Moruan, antrenmanın son bölümünde Jupp Derwall Antrenman Sahası’na gelerek Teknik Direktör Fatih Terim ile tanışırken, vatandaşı Alexandru Cicâldu ve yeni takım arkadaşları ile buluştu. Rumen futbolcu, takımdan ayrı bir kondisyon çalışması yaptı.

Yorumlar (0)
31°
açık