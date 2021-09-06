Morocco Sorec Koşusu'nun galibi Hidden Moneys oldu

Gökhan Kocakaya’nın jokeyliğini idare ettiği yarışın ödülünü ise, atın sahibi olan Kemal Kurt’a Fas İstanbul Başkonsolosu Mehdi Errami takdim etti.

Yeni Başkonsolosu FASTİAD ekibi de unutmadı

FASTİAD’ın Başkanı Faruk Çetin ile Başkan Yardımcısı Orhan Dörter’in de katıldığı organizasyonda, Fas-Türkiye iş birliği adına güzel görüntüler verildi. Yeni görevinde başarılar dileyen FASTİYAD ekibi, Fas Başkonsolosu Mehdi Errami’ye yeni görevinin hayırlı olmasını temenni edip, iki ülkenin ilişkilerinden duydukları mutluluğu dile getirdiler.

Türkiye Bizim Kardeşimiz!

Bu sıcak hoş geldin ziyaretinden sonra Mehdi Errami teşekkür edip, Türkiye’nin Fas için ne kadar değerli bir ülke olduğunu söyledi. Türkiye Bizim Kardeşimiz! Diyen Başkonsolos, yeni görevinin her iki ülke adına da hayırlı olmasını diledi.