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Montero’nun Süper Lig’deki ilk gol sevinci!

Adana Demirspor karşısında 20. dakikada attığı golle Beşiktaş’ı öne geçiren Francisco Montero, siyah-beyazlı forma altında ligdeki ilk gol sevincini yaşadı.

Spor 21.09.2021, 20:31
Montero’nun Süper Lig’deki ilk gol sevinci!

Adana Demirspor karşısında 20. dakikada attığı golle Beşiktaş’ı öne geçiren Francisco Montero, siyah-beyazlı forma altında ligdeki ilk gol sevincini yaşadı.

Beşiktaş’ın İspanyol stoperi Francisco Montero, Süper Lig’deki ilk gol sevincini yaşadı. Adana Demirspor karşısında 20. dakikada Pjanic’in ortasında kafayla fileleri havalandırarak Beşiktaş’ı 1-0 öne geçiren Montero, Süper Lig’deki ikinci sezonunda ilk golünü atmayı başardı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen ve 13 lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Avrupa Ligi maçında oynamasına karşın golle tanışamayan Montero, bu sezon ise forma giydiği 3. resmi maçında ikinci kez gol atmayı başardı. Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund karşısında Pjanic’in ortasında golle buluşan İspanyol futbolcu, Beşiktaş formasıyla ilk golünü atarken, Adana Demirspor mücadelesinde de yine Pjanic’in ortasını boş geçmedi ve bu kez Süper Lig’deki ilk golünü kaydetmiş oldu.

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