Montella: “Kazandığımız için mutluyum”

Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3-0 galip geldikleri DG Sivasspor maçının ardından, “Burada geliştirmemiz gereken bir unsur var oda kalenin önündeki bitiriciliğimiz. Bunun üzerinde çalışacağız. Kendi evimizde ilk maçımız ve taraftarımızın önünde kazandığımız için mutluyum” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 2.haftasında evinde DG Sivasspor’u ağırlayan mavi-lacivertli ekip müsabakadan 3-0 galip ayrıldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Mutluyum böyle bir performans gösterdiğimiz için. Gösterdiğimiz duruşta çok önemliydi. Özellikle gösterdiğimiz oyun kalitesi de çok önemliydi. Burada geliştirmemiz gereken bir unsur var oda kalenin önündeki bitiriciliğimiz. Bunun üzerinde çalışacağız. Kendi evimizde ilk maçımız ve taraftarımızın önünde kazandığımız için mutluyum” ifadelerini kullandı.

Balotelli’nin son durumu hakkında da konuşan Montella, “Balotelli’nin durumuyla alakalı çok fazla bir şey diyemem. Ben her zaman transfer sezonunda futbolcuların dışarı değil de içeriye olması yönünde görüş bildiririm. Bu kulüp ve oyuncu arasında olan bir durum” dedi.

Fenerbahçe maçı hakkında da görüşlerini bildiren Montella, “2 galibiyetten geliyoruz ve ayaklarımız yere basarak maça çıkacağız. Orada da performansımızı göstereceğiz, büyük bir takıma karşı oynayacağız” diye konuştu.