Monaco, Rachid Ghezzal için devrede

Beşiktaş'ta bu sezon başarının en büyük paydaşlarından biri olan Rachid Ghezzal'ın kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

22 GOLE DİREKT KATKI

Cezayirli futbolcu, 28 maç 5 gol 17 asistle takımının 22 golüne doğrudan katkı sağladı.

Bu performansıyla Avrupa takımlarının da yeniden ilgisini çeken Ghezzal'a, Ligue 1 takımı Monaco talip oldu.

Fransız ekibinin, Leicester City ile görüşmelere başladığı ve 28 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

BENZER VAKALAR KORKUTUYOR

Bu gelişme üzerine Beşiktaş'ın da karşı bir hamle yapması bekleniyor. Bilindiği üzere Mario Gomez ve Talisca gibi isimler de sağladıkları katkının ardından elde tutulamamıştı.

Bunun olmasını istemeyen yönetimin 7 milyon euro bonservis istenen oyuncu için her türlü fedakarlığı yapacağı kaydedilirken Cezayirli futbolcunun menajeri ise Ghezzal'ın, Türkiye'de kalmak istediğini söylemişti.