banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bir Zamanlar Kıbrıs'a izleyiciden tam not!
Bir Zamanlar Kıbrıs'a izleyiciden tam not!
Dolar ne olacak sorusu yanıt arıyor?
Dolar ne olacak sorusu yanıt arıyor?
Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!
Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Mohamed Elneny: Arsenal'de kalacağım

Arsenal'de top koşturan Mohamed Elneny, Beşiktaş haberleri sonrası bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Spor 03.04.2021, 16:17
6
Mohamed Elneny: Arsenal'de kalacağım

Beşiktaş’ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny, sözleşmesinin bitmesi sonrasında Arsenal’e geri dönmüştü.

"ARSENAL'DE KALACAĞIM"

Mısırlı ön liberonun tekrar Beşiktaş’a dönebileceği yönünde İngiliz gazetelerinde çıkan haberler sonrasında tecrübeli isimden açıklama geldi.

Başarılı oyuncu, Ada basınına yaptığı açıklamada kulübünde kalacağını söyledi.

Yorumlar (0)
19°
açık