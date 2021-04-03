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Mohamed Elneny: Arsenal'de kalacağım
Arsenal'de top koşturan Mohamed Elneny, Beşiktaş haberleri sonrası bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.
Spor 03.04.2021, 16:17
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Beşiktaş’ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny, sözleşmesinin bitmesi sonrasında Arsenal’e geri dönmüştü.
"ARSENAL'DE KALACAĞIM"
Mısırlı ön liberonun tekrar Beşiktaş’a dönebileceği yönünde İngiliz gazetelerinde çıkan haberler sonrasında tecrübeli isimden açıklama geldi.
Başarılı oyuncu, Ada basınına yaptığı açıklamada kulübünde kalacağını söyledi.