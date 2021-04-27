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MLS takımları Burak Yılmaz’ı istiyor

Burak, Lille’de gösterdiği performans ile MLS'in de dikkatini çekti. Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami’nin yanı sıra Los Angeles Galaxy ve New York City takımları Burak'ı yakından takip ediyor.

Spor 27.04.2021, 23:58
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MLS takımları Burak Yılmaz’ı istiyor

Lille’de gösterdiği performans ile takımını şampiyonluk yarışında tutan 35 yaşındaki golcü oyuncu Burak Yılmaz, Kuzey Amerika Futbol Ligi takımlarının transfer listesine girdi.

David Beckham’ın sahibi olduğu MLS Doğu Konferasnı takımı Inter Miami’nin yanı sıra New York City ve Batı Konferansı’nda yer alan Los Angeles Galaxy, milli futbolcu için transfer planı yapıyor.

BURAK’IN KARARINI BEKLEYECEKLER

Fransa Ligi’nin tamamlanmasının ardından Lille ile resmi temasa geçmeye hazırlanan MLS ekipleri, Burak’ın kararı bekleyecek.

Lille’in son oynadığı Lyon maçında 2 gol 1 asistle takımına galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Ligue 1’deki gol sayısını 12’ye çıkardı.

Bu sezon Fransız ekibi ile 3 farklı kulvarda 29 maça çıkan milli futbolcu, toplamda 14 gol atarken 5 de asist yaptı.

(Ensonhaber)

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