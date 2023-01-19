MKE Ankaragücü’nün futbolcuları Antalyalı ve Mujakic’e yoğun ilgi

Kırıkkale’de düzenlenen "spor olsun projesi" etkinliğinde bir araya gelen yüzlerce çocuk, MKE Ankaragücü’nün yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı ile takım arkadaşı Nihad Mujakic ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi. Yıldız futbolcu Antalyalı ve Mujakic ile fotoğraf çekinmek isteyen çocuklar, adeta birbirleriyle yarıştı.

Galatasaray’dan sezon başında MKE Ankaragücü’ne kiralanan yıldız futbolcu Taylan Antalyalı ile takım arkadaşı Nihad Mujakic ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan, Kırıkkale’de düzenlenen "spor olsun projesi" etkinliğine katıldı. Bin 200 çocuğun bir araya getirildiği etkinlikte, yıldız futbolcu Antalyalı ve Mujakic’e ilgi yoğundu. Tribünden sahaya inen çocuklar, fotoğraf çekinmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Kırıkkale Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından hazırlanan projenin tanıtımı, 17 Ağustos Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi Levent Onuk, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile futbolculardan Antalyalı ve Mujakic’e plaket ve çiçek takdim etti. Gösteri maçının başlama vuruşunu da Tekbıyıkoğlu ile Antalyalı ve Mujakic yaptı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleceğin büyük Türkiye’sinde daha sağlıklı nesiller yetiştirmek adına "spor olsun" projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

"İnternet ve bilgisayar bağımlılığı gibi mefhumlar ortaya çıktı"

Kötü alışkanlıklar ve bağımlılığın dünya gündeminde olduğunu anlatan Tekbıyıkoğlu, "İşte bir internet bağımlılığı, bir bilgisayar bağımlılığı gibi mefhumlar ortaya çıktı. Daha başka zararlı kötü alışkanlıklar da dünyanın gündeminde. Geleceğin büyük Türkiye’sinde daha sağlıklı nesiller yetiştirmek adına daha sağlıklı zihinler, daha sağlıklı bedenler yetiştirmek adına şunu her zaman söylüyorum; zamanımız öyle bir zaman ki hangi millet evladına sahip çıkarsa geleceğin dünyasına daha büyük söz sahibi olacak" dedi.

"Ankaragücü’nün de önemli desteğini aldık"

Bin 200 çocuğa spor malzemesi imkanı sağladıklarını ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Bugün burada bin 200 tane çocuğumuza, genç sporcumuza, yeni sporcumuza malzeme imkanı sağladık. Onları antrenörlerimize ve spor kulüplerimize milli eğitimimizle beraber okullarımızla beraber emanet ettik. Bu münasebetle Ankaragücü’nün de önemli desteğini aldık. Başkanımıza buradan bir değerli büyüğünü kaybetti, başsağlığı diliyoruz. Ama başkan yardımcımız Levent bey burada. Teknik direktörümüz Ömer bey burada. 2 tane yıldız futbolcumuz var. Taylan ve Nihat Mujakic, onlara ev sahipliği yaptık. Bayram havasında bir program oldu" diye konuştu.

"Gerçekten çok pırıl pırıl gençlere ülke olarak sahibiz"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da, Türkiye için gençlerin çok önemli olduğunu belirterek, "Bizim gelecek neslimiz gerçekten çok değerli, çok önemli ülkemiz için. Benim ricam aileleri özellikle bütün gençlerimizi spora yönlendirelim, kötü alışkanlıklardan uzak tutalım. Hem okul eğitimini yaparken aynı zamanda da spora yönlendirip onların hem sağlıklı büyümesini hem de tehlikelerden uzak kalmasına yardımcı olalım. Gerçekten çok pırıl pırıl gençlere ülke olarak sahibiz ve bunların arasından inşallah ülkeye her branşta hizmet edecek gençlerimiz çıkacağını çok cani gönülden inanıyorum" ifadesini kullandı.

"Sayın valim burada örnek bir davranışla bu gençlere yol açtı"

Gençlere güvenilmesi ve imkanların sunulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Yeter ki biz bu gençlerimize inanalım, güvenelim ve imkanları sunalım. Sayın valim burada örnek bir davranışla bu gençlere yol açtı. İnşallah inşallah gençlerimizde dediğim gibi bu yoldan faydalanır. Ülkemiz için hem hayırlı evlatlar olurlar hem de ülkemizin geleceği adına da bizi çok daha ileriye taşıyan nesiller olurlar" şeklinde konuştu.

"Spor olsun projesi" çerçevesinde düzenlenecek futbol şöleni ile 8-13 yaş arasındaki bin 200 çocuk bir araya getirildi. Proje ile özellikle dezavantajlı çocukların tespit edilmesi, bağımlılığa karşı korunması, kulüplerin altyapısına sporcu kazandırılması amaçlanıyor.

Toplamda 20 kulübün katıldığı 60 takımdan bin 200 öğrencinin faydalanacağı projede, sportif faaliyetlerin yanı sıra çocuklara, İl Müftülüğü tarafından değerler eğitimi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da ilk yardım eğitimleri düzenlenecek. Ayrıca, valilik tarafından uyuşturucuyla mücadelede hayata geçirilen UMUT projesi çerçevesinde olan çocuklarda bu projeden faydalanacak.