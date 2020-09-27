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MKE Ankaragücü’nde Erdi Dikmen ilk kez Süper Lig’de forma giydi
MKE ANKARAGÜCÜ’NÜN, ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ’NDEN TRANSFER ETTİĞİ GENÇ STOPER ERDİ DİKMEN İLK KEZ SÜPER LİG’DE FORMA GİYDİ.
Spor 27.09.2020, 19:19
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MKE Ankaragücü’nün, Ankara Keçiörengücü’nden transfer ettiği genç stoper Erdi Dikmen ilk kez Süper Lig’de forma giydi.
Süper Lig’in 3. hafta mücadelesinde Sivasspor ile MKE Ankaragücü 0-0 berabere kalırken, Başkent ekibinde Samsunspor’da yetişen 23 yaşındaki genç stoper Erdi Dikmen ilk kez Süper Lig’de forma giyme şansı buldu.
Geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü’nde başarılı bir performans göstererek dikkatleri üzerine çeken futbolcu sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olmuştu.
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