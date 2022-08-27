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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Karagümrük mağlubiyetinin ardından istifa ettiğini açıkladı.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Karagümrük mağlubiyetinin ardından istifa ettiğini açıkladı.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Karagümrük mağlubiyetinin ardından istifa ettiğini açıkladı.
Spor 27.08.2022, 21:42
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Karagümrük mağlubiyetinin ardından istifa ettiğini açıkladı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
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|4
|10
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|3
|7
|3. Başakşehir
|3
|7
|4. Beşiktaş
|3
|7
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|3
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|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Antalyaspor
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|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. Sivasspor
|3
|2
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Ankaragücü
|3
|1
|17. Hatayspor
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Bodrumspor
|2
|6
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
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|2
|3
|9. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|10. Boluspor
|2
|3
|11. Adanaspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Erzurumspor
|3
|2
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Denizlispor
|3
|1
|16. Keçiörengücü
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|4
|10
|2. Brighton
|4
|10
|3. Arsenal
|4
|10
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. M. United
|4
|6
|8. Liverpool
|4
|5
|9. Brentford
|4
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|10. Newcastle
|3
|5
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|4
|6
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|3
|4
|13. Crystal Palace
|4
|4
|14. Southampton
|4
|4
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|3
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|16. Bournemouth
|4
|3
|17. Everton
|4
|2
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|4
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Real Sociedad
|3
|6
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Rayo Vallecano
|2
|4
|8. Athletic Bilbao
|2
|4
|9. Celta Vigo
|3
|4
|10. Atletico Madrid
|2
|3
|11. Girona
|3
|3
|12. Valencia
|2
|3
|13. Almeria
|2
|1
|14. Sevilla
|2
|1
|15. Mallorca
|2
|1
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|2
|1
|17. Real Valladolid
|2
|1
|18. Elche
|3
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0
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