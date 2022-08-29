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MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaştıklarını açıkladı.

MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaştıklarını açıkladı.

Spor 29.08.2022, 16:40
MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaştıklarını açıkladı.

MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaştıklarını açıkladı.

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