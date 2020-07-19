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MKE Ankaragücü, taraftar desteği ile Eryaman Stadı’na uğurlandı
SÜPER LİG’İN 33. HAFTASINDA EVİNDE FRAPORT TAV ANTALYASPOR’A İLE KARŞILAŞACAK OLAN MKE ANKARAGÜCÜ, BEŞTEPE TESİSLERİNDE 1000’E YAKIN TARAFTARIN MEŞALELİ TEZAHÜRATLI DESTEĞİ İLE ERYAMAN STADI’NA HAREKET ETTİ.
Spor 19.07.2020, 19:41
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MKE Ankaragücü, Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde taraftarın desteği ile Eryaman Stadı’na uğurlandı.
Süper Lig’in 33. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor’a ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, Beştepe Tesislerinde 1000’e yakın taraftarın meşaleli tezahüratlı desteği ile Eryaman Stadı’na hareket etti.
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