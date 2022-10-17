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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine ve örgüt mensuplarının ailelerine finansal yardımda bulundukları tespit edilen 87 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar
Bursa’da bir tekstil firmasında çalışan 50’den fazla işçi yemekten zehirlendi, hasta yakınları yemek şirketinin sahibine isyan etti
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçından kareler -1-
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçından kareler
Spor 17.10.2022, 21:12
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçından kareler
(ANKARA) - MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçından kareler