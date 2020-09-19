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MKE Ankaragücü, Alper Potuk ile anlaştı
TRANSFER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN MKE ANKARAGÜCÜ, FENERBAHÇE’DEN AYRILAN ALPER POTUK İLE 2 YILLIĞINA ANLAŞTI.
Spor 19.09.2020, 18:05
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Transfer çalışmalarını sürdüren MKE Ankaragücü, Fenerbahçe’den ayrılan Alper Potuk ile 2 yıllığına anlaştı.
Başkent ekibinin Beştepe Tesisleri’nde yapılan imza töreninde Başkan Fatih Mert, yapılan transferlerle MKE Ankaragücü’nün daha da güçlendiğini ifade ederek Alper Potuk transferinin camiaya hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Asırlık çınar MKE Ankaragücü’nde olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Alper Potuk, “Takım arkadaşlarımızla birlikte Ankaragücü’nü hep beraber daha iyi yerlere taşıyacağız” dedi.
Tesislerde düzenlenen imza törenine Başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de forma giyen 29 yaşındaki oyuncu Alper Potuk, orta saha mevkisinde görev yapıyor.
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