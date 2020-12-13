Misli.com Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - Çan Gençlik Kale Spor: 0

Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta mücadelesinde Çan Gençlik Kale Spor’u konuk eden Eczacıbaşı VitrA, 25-22, 25-17 ve 25-20’lik setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Başa baş başlayan mücadelenin birinci setinde kaptanlardan Simge Aköz’ün etkili defansları dikkat çekerken, teknik molaya 12-11 önde giren Eczacıbaşı VitrA, Hande Baladın’ın sayısıyla seti 25-22 kazandı. İkinci sete hızlı başlayan ev sahibi ekip bu kez kısa sürede farkı açtı. Yakaladığı 16-10’luk skorun ardından dengeyi koruyarak seti 25-17 alan turuncu beyazlılarda, Boskovic, Hande ve Yasemin 4’er sayıyla oynadı. Üçüncü sette de konsantrasyonunu koruyan Eczacıbaşı VitrA, oyuna sonradan dâhil olan Fatma Yıldırım’ın hücumlarıyla rakibinin öne geçmesine izin vermedi ve maçı 3-0 sonlandırdı. Karşılaşmanın en skorer ismi 18 sayıyla Tijana Boskovic oldu.

Marco Motta: "Daha iyisini yapabiliriz"

Maçın ardından mücadeleyi yorumlayan Eczacıbaşı VitrA Başantrenörü Marco Motta, "Maça çok iyi başlamasak da ikinci ve üçüncü setlerde, özellikle iyi bir blok performansı sergileyerek oyunumuzu toparladık. Yine de daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum" dedi. Takımın önemli isimlerinden Yasemin Güveli, "Hafta içi zorlu üç maç oynadık. Şampiyonlar Ligi’nde aldığımız galibiyetlerin motivasyonuyla lige dönüş yaptık. Güzel bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim" derken, Fatma Yıldırım ise "Birinci sete daha tutuk başladık ama kısa sürede toparladık ve gerçek oyunumuzu sahaya koyduk. Yoğun maç programlarımız devam ediyor. Bu yorucu tempoda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Hakemler: Ebru Kaya, Akif Altın

Eczacıbaşı VitrA: Elif, Hande, Yasemin, Boskovic, Saliha, Beyza, Simge (L), Fatma.

Çan Gençlik Kale Spor: Souza, Hande Naz, Ana, Braga, Nur, Sıla, Dilara (L), Işıl, Elif, Simay, Dilan.

Setler: 3-0 (25-22, 25-17, 25-20)

Süre: 83 dakika (29, 25, 29)