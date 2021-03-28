banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
60 yaş üzeri vatandaşlar aşı için nasıl randevu alabilir?
60 yaş üzeri vatandaşlar aşı için nasıl randevu alabilir?
Türkiye - Letonya maçına seyirci alınacak
Türkiye - Letonya maçına seyirci alınacak
Beyin kanaması geçiren Oğuz Satıcı’dan iyi haber
Beyin kanaması geçiren Oğuz Satıcı’dan iyi haber
O karar Ronaldo’yu çılgına çevirdi!
O karar Ronaldo’yu çılgına çevirdi!

Misli.com Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nde play-off 5-8’incilik etabı karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında karşılaştığı Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-1 mağlup etti

Spor 28.03.2021, 17:34
2
Misli.com Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nde play-off 5-8’incilik etabı karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında karşılaştığı Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-1 mağlup etti

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay-Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Berra, Maret, Emine, Eylül, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Stella, Ezgi, Hande, Pelin

Antrenör: Alper Hamurcu

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin, Gizem, Elifsu, Ergül, Derya, Çağla, Selin, Sezen, Güldeniz, Nilay, Tatiana, Sude, Alesia, Beren

Antrenör: Ataman Güneyligil

Setler: (29-27), (25-15), (23-25), (29-27)

Süre: 126 dakika (34, 25, 30, 37 )
Yorumlar (0)
banner422
12°
açık