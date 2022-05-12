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Misli.com Sultanlar Ligi 5. ve son maçında VakıfBank evinde karşılaştığı Fenebrahçe Opet’i 3-0 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve şampiyon oldu.
Misli.com Sultanlar Ligi 5. ve son maçında VakıfBank evinde karşılaştığı Fenebrahçe Opet’i 3-0 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve şampiyon oldu.
Misli.com Sultanlar Ligi 5. ve son maçında VakıfBank evinde karşılaştığı Fenebrahçe Opet’i 3-0 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve şampiyon oldu.
Spor 12.05.2022, 20:28
Misli.com Sultanlar Ligi 5. ve son maçında VakıfBank evinde karşılaştığı Fenebrahçe Opet’i 3-0 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve şampiyon oldu.