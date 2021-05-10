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Misli.com 3. Lig Play-Off: Belediye Kütahyaspor: 2 - İskenderun: 3

Misli.com 3. Lig Play-Off müsabakasında Afyonkarahisar’da karşı karşıya gelen İskenderun, Belediye Kütahyaspor’u 3-2 mağlup etti.

Spor 10.05.2021, 18:11
Misli.com 3. Lig Play-Off: Belediye Kütahyaspor: 2 - İskenderun: 3

Misli.com 3. Lig Play-Off müsabakasında Afyonkarahisar’da karşı karşıya gelen İskenderun, Belediye Kütahyaspor’u 3-2 mağlup etti.

Stat: Zafer

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Seyfettin Ünal xx, Mehmet Yıldırım xx

Belediye Kütahyaspor: Emrah Dağ xx, Enes Nalbantoğlu xx, Tuncay Fındıkçı xx, Güven Güneri xx (Murat Demirezen dk. 74 ?), Ömer Yanık x, Doğukan Özçimen xx, Ahmet Üner xx, Erdem Onur Beytaş xx, Emir Miray Köksal xx, Alican Tez xx (Bora Taşdemir dk. 64 ?), İsmail Kayalı xx (Osman Mert Göktepe dk. 64 ?)

İskenderun: Kadir Bilimlier xx, Dede Çelik x, Mutlu İlengöz xx, Ramazan Haklı xx, Oğuzhan Erdoğan xx (Emre Hasan Balcı dk. 59 x), Nureddin Ersoy xx (Mert Özdestici dk. 86 ?), Abdurrahman Kuyucu xx, Fadıl Kocaoğlu xx, Burak Temir x (Uğur Uğur dk. 58 x), Recep Metin xx (Adem Bekir Ataş dk. 81 ?), Mustafa Öztürk xx (Feyzullah Şahin Güneş dk. 87 ?)

Goller: Enes Nalbantoğlu (dk. 26 ve 54) (Belediye Kütahyaspor), Oğuzhan Erdoğan (dk. 19), Uğur Uğur (dk. 61 ve 71) (İskenderun)

Kırmızı kart: Ömer Yanık (dk. 70) (Belediye Kütahyaspor)

Sarı kart: Güven Güneri (Belediye Kütahyaspor), Burak Temir, Dede Çelik (İskenderun)
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