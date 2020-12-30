Misli.com 3. Lig: Gölcükspor: 1 - Çatalcaspor: 0
3. Lig 3. Grup 16. hafta karşılaşmasında Gölcükspor, evinde Çatalcaspor’u 1-0 mağlup etti.
3. Lig 3. Grup 16. hafta karşılaşmasında Gölcükspor, evinde Çatalcaspor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Gölcük İlçe
Hakemler: Murt Kasap xx, Kerem Kalkan xx, Eray Pınar xx
Gölcükspor: Gökhan Yenigün xx, Kadir Öge xx, Veli Ortakçı xx, Berkan Durdu xx, Barış Şaffak xx (Ferhat Aras dk. 46 x), Barış Şen xxx (Selçuk Çalışır dk. 85 ?), Furkan Özyapı xx (Enes Dada dk. 73 xx), Furkan Yiğit xx (Ali Mert Işık dk. 70 x), Tunahan Köse xx, Yunus Özdemir xx, Mustafa Serkan Koparan xx (Coşkun Güner dk. 70 xx)
Çatalcaspor: Özgün Ali Köklü xx, Bora Yelken xx, Ahmet Batuhan Akyüz xx, Ali Zorlu x (Mehmet Fatih Dündar dk. 67 x), Mehmet Mert Özkaptan xx, Ramiz Ok xx, Barış Dillioğlu xx (Burak Yamaç dk. 86 ?), Fırat Sezer xx, Önder Akdağ xx (Alihan Bel dk. 86 x), Mustafa Coşkun x (Muhammet Yılmaz dk. 67 x), Yusuf Atasoy x (Burhanettin Çakırefe dk. 59 x)
Gol: Barış Şen (dk.5) (Gölcükspor)Sarı Kartlar: Kadir Öge, Yunus Özdemir, Furkan Yiğit, Ferhat Aras (Gölcükspor), Mehmet Mert Özkaptan, Ahmet Batuhan Akyüz (Çatalcaspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|14
|24
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12