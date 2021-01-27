Misli.com 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Kırklarelispor: 1
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Sedat Etik xx, Okan Akbal xx
Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz x (Abdulkadir Koç dk. 21 xx), Uğur Bulut x, Muhsin Polat xx, Ozan Kılıçoğlu xxx, Burak Aydın xx (Murat Akgül dk. 75 ?), Furkan Sağman xx, Mehmet Fatih Ayık xx, Kubilay Eren Şahin xx (Samet Almalı dk. 76 ?), Hurşit Taşçı xx (Oğuzhan Karataş dk. 63 x), Şevki Çınar xx, Fatih Çolak xx
Kırklarelispor: Alp Tutar xx, Serkan Sözmen xxx, İbrahim Sürgülü xx, Emre Keleşoğlu xx, Kubilay Akyüz xx (Emre Balkı dk. 64 x), Murat Yılmaz xx, Arda Hilmi Şengül xxx, Mert Sinan Pekesen xx (İsmail Ayaz dk. 89 ?), Ersel Aslıyüksek xx, Davut Babur xx, Berkan Burak Turan xx (Fatih Cerlek dk. 75 ?)
Goller: Uğur Bulut (dk. 48 k.k.) (Kırklarelispor), Ozan Kılıçoğlu (dk. 88) (Sivas Belediyespor)Sarı kartlar: Mert Sinan Pekesen, Ersel Aslıyüksek, Berkan Burak Turan (Kırklarelispor), Mehmet Fatih Ayık, Murat Akgül (Sivas Belediyespor)