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Misli.com 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Pazarspor: 1

MİSLİ.COM 2. LİG KIRMIZI GRUP 6. HAFTA MÜCADELESİNDE SAKARYASPOR, SAHASINDA PAZARSPOR’U 2-1 MAĞLUP ETTİ.

Spor 21.10.2020, 15:59
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Misli.com 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Pazarspor: 1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında Pazarspor’u 2-1 mağlup etti.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Alkım Aksoy xx, Ejder Yapıcı xx, Kadir Kantekin xx

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Özdemir xx, Ümit Yasin Arslan xx, Burak Öksüz xx, Azad Filiz xx, Çağrı Ortakaya xx, Oğuzhan Kayar xx (Caner Koca dk. 71 xx), Muhammet Reis xxx (Nuri Fatih Aydın dk. 90 ?), Mehmet Boztepe xx (Hakan Aslantaş dk. 90 ?), Abdulaziz Solmaz xx (Devrim Taşkaya dk. 71 x), Ali Özgün xxx (Berk İsmail Ünsal dk. 87 ?)

Teknik Direktör: İsmail Ertekin

Pazarspor: Mustafa Güngör xx, Mete Karahan xx (Savaş Çakır dk. 46 x), Hüseyin Eray Karataş x (Eren Karadağ dk. 46 xx), Can Muhammet Vural xx (Oğuzhan Demir dk. 74 x), Şahinali Terzi x, Onur Civelek xx, Emre Akgün xx, Ali Osman Karanopoğlu x, Aykut Civelek xx, Taha Gür xx, Kadir Kaan Yurdakul x (Muhammet Çelik dk. 64 x)

Teknik Direktör: Cafer Aydın

Goller: Muhammet Reis (dk. 35), Ali Özgün (dk. 62) (Sakaryaspor), Eren Karadağ (dk. 50) (Pazarspor)

Sarı Kartlar: Ali Özgün, Çağrı Ortakaya (Sakaryaspor), Hüseyin Eray Karataş (Pazarspor)

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