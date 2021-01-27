Misli.com 2. Lig: Manisa FK: 1 - Çorum FK: 0

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta mücadelesinde sahasında Çorum FK’yı konuk etti. Rakibini Okan Eken’in kaydettiği golle 1-0 mağlup eden Manisa FK namağlup unvanını da devam ettirdi.

Stat: Mümin Özkasap Stadı

Hakemler: Yunus Dursun xx, Çetin Öncel xx, Mustafa Yüksel xx

Manisa FK: Ömer Kahveci xx, Mehmet Yılmaz xx, Ahmet Kesim xx, Burak Yılmaz xx, Erhan Kara xx, Nizamettin Çalışkan xx (Mehmet Güven dk. 75 x), Emir Alagöz xx (Mustafa Durak dk. 76 x), Hakan Barış xx, Zahit Fındık xx (Mehmet Uysal dk. 84 x), Sertaç Çam xx (Ümit Kurt dk. 90 ?), Tayyib Kanarya xx (Okan Eken dk. 46 xx)

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay x, Tarık Mayhoş xx, Ertuğrul Sancaktutan xx, Salih Zafer Kurşunlu xx, Eren Tokat xx, Mete Yıldız x (Hüseyin Bak dk. 71 x), Muhammet Fettahoğlu x, Kerem Çağatay xx, Ömer Bozan xx, Mikail Albayrak x (Oktay Balcı dk. 81 ?), Sinan Kurumuş xx.

Gol: Okan Eken (dk. 72) (Manisa FK)

Sarı Kartlar: Erhan Kara, Nizamettin (Manisa FK), Muhammet, Ertuğrul (Çorum FK)