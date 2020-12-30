Misli.com 2. Lig: Kocaelispor:3 - Zonguldak Kömürspor:1
1 mağlup etti.
1 mağlup etti.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Şevket Teker xx, Tansu Doğan Yılmaz, İbrahim Ethem Potuk xx
Kocaelispor: Bayram Olgun xxx, Kemal Can Aydemir xxx (Numan Çürüksu dk. 89 ?), Batuhan Er x (Cerem Talha Dinçer dk.72 xx), Yiğitali Bayrak xx (Furkan Gedik dk. 89 ?), Murat Cem Akpınar xx (Muhammed Gönülaçar dk. 76 xx), Semih Karadeniz xxx, Gökhan Meral xxx, Taha Batuhan Yayıkcı xxx, Benhur Keser xx (Mervan Yusuf Yiğit dk. 89 ?), Ramazan Çevik xx, Mesut Özdemir xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören xxx, Emre Kara xxx, Hakan Çevik xx, İlker Cihan x (Ensar Eyüp Bayır dk. 86 ?), Aykut Emre Yakut x (Neşet Can Bellikli dk. 46 x (Batuhan Yılmaz dk. 86 ?)), Hüseyin Yılmaz x, Sinan Uzun xx (Tezcan Gökmen dk. 74 x), Serbay Yağız xx, Murat Türkkan x, Berkan Akdeniz xx, İhsan Furkan Deniz x (Oktay Pop dk. 63 xx)
Goller: Yiğitali Bayrak (dk. 45), Muhammed Gönülaçar (dk. 85), Cerem Talha Dinçer (dk. 90) (Kocaelispor), Tezcan Gökmen (dk. 90) (Zonguldak Kömürspor)Sarı kartlar: Bayram Olgun (Kocaelispor), İhsan Furkan Deniz, Serbay Yağız, Hüseyin Yılmaz (Zonguldak Kömürspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|14
|24
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12