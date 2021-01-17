Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Çorum FK: 3
2. Lig Beyaz Grup 11. hafta erteleme maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Çorum FK’ya 3-2 mağlup oldu.
2. Lig Beyaz Grup 11. hafta erteleme maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Çorum FK’ya 3-2 mağlup oldu.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Burak Güner xxx, Emir Kılıçarslan xxx, Recep Güneş xxx
Kahramanmaraşspor: Murat xx, Mert Ilıman xx, Halil xxx, Burak Göksel xx, (İbrahim dk. 72 x), Erdem xx, Kadir xx, İsa xx (Orhan dk. 66 x), Talha Mayhoş x (Recep dk. 66 x), Doğanay xxx, İsmet Kavuştu xx, (Osman dk. 71 x)
Çorum: Hasan xx, Salih xxx, Kerem xx (Ertuğrul dk. 46 x), Umut xxx, Cengiz xx, Muhammet xx, Mikail xx (Mete dk. 75 x), Nafican xx, Eren x, Tarık xx (Talha Özler dk. 84 ?), Sinan xxx
Goller: Doğanay (dk. 15), Halil (dk. 39) (Kahramanmaraşspor), Sinan (dk. 55), Salih (dk. 58), Umut (dk. 71) (Çorum FK)
Kırmızı kartlar: Umut (dk. 90), Cengiz (dk. 90) (Çorum FK), Kadir (dk. 90) Burak Göksel (dk. 90) (Kahramanmaraşspor)Sarı kartlar: Muhammet, Eren (Çorum FK), Erdem, Osman, Emin (Kahramanmaraşspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|17
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|17
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Leicester City
|18
|35
|3. Liverpool
|17
|33
|4. Man City
|16
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12