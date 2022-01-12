Mısırlı futbolcu Kahraba, resmen Hatayspor’da

Hatayspor, Mısır’ın Al-Ahly takımından Mahmoud Kahraba’yı satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralayarak renklerine bağladı.

Hatayspor, devre arası transfer çalışmalarına devam ederken ilk transferini gerçekleştirdi. Mısırlı sol kanat oyuncusu Mahmoud Kahraba’yı satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen imza törenine, Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor Kulüp Başkan Vekili Aydın Toksöz ve futbolcu Mahmud Kahraba katıldı.

Toksöz, sezonun ikinci yarısı için ilk transferlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Kahraba Mısır’da 2021 yılında en iyi sol kanat oyuncusu seçildi. Daha önce Zamalek takımında da forma giydi. Umarım takımımıza katkı da bulunacaktır. Şu anda kiralık ama satın alma opsiyonu var” dedi.

Hatayspor’un yeni transferi Kahraba ise çok mutlu olduğunu belirterek, “Taraftarlarımızı inşallah memnuniyet yaşatacağım. Daha önceki takımıma ve Hatayspor’a gelmemi sağlayan yönetime teşekkür ediyorum. Daha önce teknik direktörümle yaşadığım olay saygısızca olmadı. Profesyonel futbolcu ve teknik direktörün yaşayabileceği bir şeyi yaşadık. Benim oynayıp oynamamam onun takdirindedir. Görev verilmesi halinde Galatasaray maçın oynayabilirim” diye konuştu.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş transferlerle ilgili olarak, “Emre Kaplan tamam gibi Salih Uçan ile ilgili kesin bir şey yok. Bizim amacımız en az 10 tane alternatif olacak Türk futbolcusunu kulübümüzde istihdam etmek” ifadelerini kullandı.